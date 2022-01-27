İlçede etkili olan kar yağışı sonrası dik yamaçlı mahallelerde yaşayan vatandaşlar ekmek almakta zorluk yaşadı. Bunun üzerine muhtar Aslan, ekmekleri sırtlayıp ev ev dolaşarak ekmekleri vatandaşlara ulaştırdı.
Muhtarın davranışı görenlerin takdirini toplarken vatandaşlarda duyarlı davranıştan dolayı muhtara teşekkür etti
Kar kalınlığı 2 metreyi aştı, vatandaş kürekle araçlarını aradı Kastamonu’nun Küre ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Vatandaşlar, ellerinde küreklerle kaybolan araçlarını aradı
Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 1 metreyi aştı, görüntü mest etti Bolu’da kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Gölcük Tabiat Parkı manzarasıyla görenleri hayran bıraktı
Meteoroloji'den kuvvetli kar ve buzlanma uyarısı Meteoroloji 27 ocak 2022 hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre ülkenin büyük bölümünde buzlanma ve don olayı yaşanacak. Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari, Şırnak, Van'da kuvvetli) ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri kar yağışlı, diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak.