Türkiye Gazetesi

İstanbul’daki şiddetli kar yağışı nedeniyle uçuşların geçici olarak durmasının ardından önceki gün saat 12.00’den itibaren bir pistle başlayıp dün de ikinci pistin açılmasıyla birlikte uçuşların artarak devam ettiği İstanbul Havalimanı’nda, üçüncü pist de devreye girdi.

Öğle saatlerinden itibaren devreye alınmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı’ndaki üç pist de açılmış oldu.

Konuya ilişkin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İstanbul Havalimanı’nda 18/36 ve 16R/34L pistlerine ilaveten 17L/35R pisti de hizmete açılmış olup, kötü hava koşulları öncesi trafik sayılarına ulaşılmıştır” denildi.

755 UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Pistlerin açılmasıyla birlikte havalimanındaki uçuş sayıları da doğru orantılı olarak artmaya devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Havalimanı’nda bugün toplam 755 iniş ve kalkış yapılması planlanıyor.

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı İstanbul Havalimanı'nda yoğun kar sebebiyle uçak seferleri durduruldu. Uçuşların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Yolcuların beklediği duyuru az önce yapıldı.

İstanbul Havalimanı’nda pistlerden biri açıldı, 23 saat sonra ilk uçak indi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün İstanbul Havalimanı’ndaki pistlerden birinin hava trafiğine açılmasını duyurmasının ardından ilk uçak saat 12.30’da hava limanına iniş yaptı.