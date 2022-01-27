Türkiye Gazetesi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Alatarla köyünde 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen selde zarar gören ve kullanılamaz hale gelen köydeki köprülerin demir korkulukları çalındı. Olayla ilgili gelen şikayetler üzerine Kastamonu İl Jandarma komutanlığına bağlı JASAT ekipleri inceleme başlattı.

2 TON DEMİR ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu köy muhtarı K.K.’nın köprünün demirlerini A.K. isimli şahsa sattığı yapılan çalışma sonucunda tespit edilirken A.K. isimli şahsın evinde yapılan aramada 2 ton ağırlığında demir ele geçirildi.

MUHTAR TUTUKLANDI

Demirleri satın alan A.K. ve köy muhtarı K.K., jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara zam müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aralık sonunda milyonlarca asgari ücretliye beklenen müjdeyi vermiş asgari ücrette yeni rakamı 4.250 TL olarak duyurmuştu. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, muhtar maaşlarının asgari ücret altında kalmasına 'gönlüm razı olmadı' diyerek, muhtar maaşlarının da 4.250 TL'ye yükseltildiğini müjdeledi.