Türkiye Gazetesi

Düzce'de ahşap evde çıkan yangında 1 kişi canından oldu. Konuralp Mahallesi'ndeki Düzköy Sapak mevkisinde Zekeriya Alemdar'a (78) ait tek katlı ahşap evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Evde tek başına yaşadığı öğrenilen Zekeriya Alemdar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Zekeriya Alemdar'ın cenazesi, Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

92 yaşındaki adam konteynerde yanarak öldü Sivas’ta 92 yaşındaki bir vatandaşın yalnız yaşadığı konteynerde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yaşlı adam konteynerde yanarak hayatını kaybetti.

Bilecik’te kahreden olay: Eşini alevlerden kurtarmak isterken yanarak can verdi Bilecik’ten gelen acı haber tüm Türkiye’yi derinden üzdü. Bilecik’te sabaha karşı iki katlı bir evde yangın çıktı. Çıkan yangında eşini alevlerin arasından kurtaran 64 yaşındaki adam yanarak hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cansız bedenine tam 6 saat sonra ulaşılabildi.