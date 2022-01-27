Türkiye Gazetesi

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi, Cevat Yurdakul Caddesi'nde bulunan bir masaj salonunda yaşanan kavgada kan aktı. Salonda bulunan Azad Y. ve Tamer A, kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Olayın büyümesiyle kimliği şahıs, Tamer A’yı karnından Azad Y’yi de defalarca kafasından bıçaklayıp kaçtı.

POLİS ZANLIYI ARIYOR

Çalışanların yardım çağırması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İkilinin hayati tehlikesi bulunduğu belirtilirken polis saldırganın peşine düştü.

Bıçaklayıp öldürdüğü ağabeyine pişman olup kalp masajı yapan kardeşe 20 yıl hapis Samsun'da eve ayakkabı ile girme meselesi yüzünden çıkan tartışmada ağabeyini bıçaklayan ve ağabeyi ölünce kalp masajı yapıp hayata döndürmek isteyen kardeş, yargılandığı mahkemece 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de 3 masaj salonuna silahlı saldırı: 8 ölü ABD'nin Georgia eyaletindeki 3 masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği ve zanlının yakalandığı bildirildi.

İlk yardım tavsiyesi: Suni teneffüs değil kalp masajı yapın Bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisi sonrası sokaklarda fenalık geçirerek bayılan hastalara artık şüpheyle yaklaşılıyor.