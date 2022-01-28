Türkiye Gazetesi

Ankara Mamak'ta uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Rıfat Arda Canik, 3 Ağustos 2019'da tedavi için kendisini yanına alan ablası Özge Canik Sazlı ile tartışmış, Sazlı'yı saklandığı banyonun kapısını kırdıktan sonra 15 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

Gözaltına alınan Rıfat Arda Canik'in psikolojik sorunları olduğunu öne sürmesi üzerine yapılan sağlık kontrollerinde ise herhangi bir rahatsızlığa rastlanılmamıştı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Canik ve avukatı katıldı. Dosyanın tamamlandığını, araştırılacak başka bir husus bulunmadığını belirten mahkeme başkanı, sanığa son sözlerini sordu.

Psikolojik sorunlar yaşadığını ve pişman olduğunu söyleyen Rıfat Arda Canik, beraatini istedi. Daha sonra hükmü açıklayan mahkeme, sanığı "kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Karısını öldüren mühendise ağırlaştırılmış müebbet Samsun’da karısını bıçaklayarak öldüren mühendis koca, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Pişman olduğunu söyleyen koca, "Eşimi çok seviyordum. Diğer yarımı kaybettim" dedi.