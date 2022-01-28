Türkiye Gazetesi

Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki İsa Karkın'ın kullandığı 70 HE 891 plakalı otomobil Çenger mahallesi sınırlarına geldiğinde araçtan bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

ARAÇ TAMAMEN YANDI

Aracını yolun sağına çekerek araçtan inen İsa Karkın, itfaiye ekiplerini arayarak haber vermesine rağmen aracının alevlere teslim olmasını önleyemedi. İncekum ve Manavgat'tan gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyeleri yanan aracı söndürmesine rağmen araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

TRAFİK AKIŞI TEK YÖNE DÜŞTÜ

Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen Çenger Jandarma Karakolu ve Bölge Trafik İstasyon Amirliğine bağlı ekipler yolda gerekli önlemleri alırken, yapılan incelemelerin ardından araç çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.

D-400 Karayolu Alanya Manavgat istikametinde trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanırken aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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