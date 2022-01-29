Türkiye Gazetesi

İstanbul’da otel işletmeciliği yapan Beyhan Kılıçaslan, nisan ayında arkadaşı Ordu’ya gitti. Dönüş hazırlığı yaptıkları sırada, Ordu Ünye’de ekspertiz olan arkadaşının dükkanına gelen Ş.V. aracını satmak istediğini belirtti. Babasına otomobil almak isteyen Kılıçaslan, 214 bin TL’ye anlaşarak aracı satın aldı.

10 AY SONRA GELEN ARAMAYLA HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Ekspertiz ve sigorta kayıtlarından olumlu sonuç alan ve araçla İstanbul’a geldikten 10 ay sonra polisten gelen telefonla hayatının şokunu yaşayan Kılıçaslan’ın aracı incelemeye alındı. Satın aldığı araca muayene ve sigorta yaptıran Kılıçaslan, aynı zamanda Hakkari'de yanan başka bir aracın şase ve motor numarasının satın aldığı araca monte edildiğini öğrendi. Satın alıp 10 ay kullandığı aracının change oluğunu öğrenen Kılıçaslan'ın aracına tedbir konuldu.

“KENDİ ELLERİMİZLE ARACI OTOPARKA BIRAKTIK”

Beyhan Kılıçaslan, “Götürdük kendi ellerimizle aracı Yediemin otoparkına bıraktık. Daha sonrasında aracın İstanbul Teknik Üniversitesinde kriminal incelemeye gireceğini söylediler. İncelemeden sonra polis memuru aracın change olduğunu belirtti. Aracı o zaman 214 bin TL’ye almıştım. Şu an piyasa değeri 400-500 bin civarında. Devlet kurumlarına güvenerek aracımızı satın aldık ama sonradan araç çalıntı çıkıyor. Çok komik bir olaydır. Aracı bizden tekrar geri aldılar” şeklinde konuştu.

MAĞDURİYET SÖZ KONUSU

Avukat Boybey Çelik, ”Öncelikle dosyayla ilgili henüz tamamlanmış bir soruşturma bulunmamakta. Emniyet müdürlüğünce Gaziantep’te devam eden bir soruşturma söz konusu. Bu soruşturma kapsamında araç burada olduğu için buraya yazılan bir talimat sonucu araç müvekkilimden alınarak İstanbul Teknik Üniversitesi’nde de change olup olmadığına dair tespit var. Biz sadece aracı teslim ettik ama olayla ilgili olarak daha detaylı anlamda açılmış dava söz konusu değil. Henüz soruşturma aşamasında olduğu için biz soruşturmanın biraz daha olgunlaşmasını bekliyoruz. Dolayıyla burada müvekkilimin mağduriyeti söz konusu. Biz bununla ilgili olarak da her türlü yasal yollara müracaatımızı yapacağız” ifadelerine yer verdi.