Türkiye Gazetesi

Bursa’da belediye otobüsünde yolculuk yaparken el işi yapan bir amca bir kez daha sosyal medyada gündem oldu. O anları gören yolcular ise gözlerine inanamadı.

OTURUP EL İŞİ YAPTI

Belediye otobüsüne binen yaşlı amca boş koltuğa oturarak, çantasından çıkardığı el işini yapmaya başladı.

GÖZLERİNE İNANAMADILAR

Bu anlara şahitlik eden diğer yolcular ise gözlerine inanamazken, o anlar cep telefon kamerasıyla kaydedildi.

DAHA ÖNCEDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Kimliği belli olmayan yaşlı amca, daha öncede bir belediye otobüsünde görüntülenmişti. O görüntülerde sosyal medyada trend olmuştu.