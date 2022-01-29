Türkiye Gazetesi

Korkunç olay Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesinde bir apartta meydana geldi. Apartta 2,5 yıldır kiracı olarak kalan Elvan K. ve eşi olarak tanıttığı Alman uyruklu Nadya A.G.’yı apart yakınında çukur kazarken gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek olayı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İhbarın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri iki şahsı yakaladı. Apartta yapılan incelemede bıçak darbeleriyle öldürülen 39 yaşındaki Kadir Demir’in cesedi bulundu. İki şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü.

ÇOK MİKTARDA KAN İZİ VARDI

Olay yerinden çekilen görüntülerde çok miktarda kan izinin olduğu görüldü. Şahsın ne zaman öldürüldüğü ise bilinmiyor. Kadir Demir'in cenazesi, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.