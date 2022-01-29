Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı yaşanan iki aile arasında kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada mahalle savaş alanına döndü. Kavgada 23 kişi taş ve sopa darbeleriyle yaralandı.

Çevrediklerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri kavgaya müdahale etti. Yaralılar ise ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin güvenlik önlemleri alıdığı mahallede Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.