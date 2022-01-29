Türkiye Gazetesi

Beşminare Düşünce Akademisi ve diğer Sivil Toplum Örgütleri (STK) sabah saatlerinde hava sıcaklığının yaklaşık eksi 10 derece olduğu Bitlis-Mutki yolu üzerinde bulunan Altınkabur suyuna girdiler.

Beşminare Düşünce Akademisi tarafından organize edilen ve bu yıl 6’ncısı yapılan Altınkalbur Kış Yüzme Şenliği düzenlendi. Buz gibi soğuk suya giren vatandaşlar, farkındalık oluşturmak için suya girerek havuzu baştanbaşa kulaçladılar.

Bitlis'teki vatandaşların ek 10 derecede suya girmesindeki amacın farkındalık oluşturmak olduğu belirtildi.

'ŞEHİR SOĞUK OLSA DA DUYGULAR SICAK'

Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer, eksi 10 derecede suya girerek düzenlenen etkinlik hakkında açıklamalarda bulundu. Durer, “6'ncı Altun Kalbur Geleneksel Kış Yüzme Şenlikleri'ni bugün gerçekleştireceğiz. Bitlis; karı, kışı, soğuğu, akarsuları ve gölleriyle müstesna bir kent. Bitlis soğuk bir şehir olsa da sıcak duyguların yaşandığı, omuz omuza, yürek yüreğe bir kent." dedi.

Durer, amaçlarının Bitlis'teki sivil toplum örgütleriyle birlikte kentin güzelliğini bütün dünyayla paylaşmak olduğunu belirterek "Görmüş olduğunuz Altunkalbur harika güzellikte, belki de dünyanın en güzel yerlerinden biri, turizmde bölgemizin gözbebeği haline getirilebilecek kadar güzel bir yer." ifadelerini kullandı.