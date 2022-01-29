Türkiye Gazetesi

Erzurum'da yaşayan karı-kocanın tartışması kanlı bitti. 6 yıldır evli olduklarını öğrenilen 2 çocuk sahibi çift, ailevi nedenlerden ötürü tartışmaya başladı. Tartışmanın ilerleyen dakikalarda şiddetlenmesi üzerine kadın, kocasını kalbinden bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı.

ÇİFTİN İKİ ÇOCUĞU VAR

Olay, Pasinler ilçesine bağlı Otlukkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arzu Yüzbey ile kocası Adem Yüzbey arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Arzu Yüzbey, kocasını kalbinden bıçakla ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Adem Yüzbey'e (35) yaptığı ilk müdahalenin ardından Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Adem Yüzbey kurtarılamadı. Eşi Arzu Yüzbey ise gözaltına alırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Çiftin iki çocuğu olduğu ve altı yıllık evli oldukları öğrenildi.

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