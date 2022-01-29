Türkiye Gazetesi

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan bir derenin yatağı içerisinde yaşlı bir adama ait olduğu belirlenen ceset bulundu. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılırken, talihsiz adamın 3,5 metre yükseklikteki duvardan dere yatağına düşerek öldüğü düşünülüyor.

DUVARDAN DÜŞÜP DERE YATAĞINA DÜŞMÜŞ

Olay, saat 18.55 sıralarında Seyhan Mahallesi 719 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Buca ile Karabağlar ilçe sınırını ayıran duvarın dere kısmında bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan araştırmalarda ise hayatını kaybeden kişinin Hasan İncedayı (64) olduğu belirlendi.



Öte yandan, İncedayı’nın yaklaşık 3,5 metre yükseklikteki duvardan dere yatağına düşerek hayatını kaybettiği değerlendirilirken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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