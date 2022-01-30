Türkiye Gazetesi

Sivas’ın 350 nüfuslu Kolluca köyü, 1970’lerden bu yana tıp fakültesini bitirip doktor olarak çıkanların sayısı 120’ye ulaştı. Aynı zamanda 100’ün üzerinde de tıp fakültesi öğrencisi var. Köyden çıkan doktorlar hem Türkiye’de hem de yurt dışında görev yapıyorlar. Köyde her sene tıp fakültesi okuyan öğrenci sayısı artarken, bu başarıdaki en büyük etken çevrelerinde ki doktor olan akrabaları ve komşuları.

KÖYÜN İLK DOKTORU

Köyün ilk doktoru olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Cahit Gümüşer, annesinin isteğiyle ilk adımı attı. Annesinin isteğini kırmayarak yaklaşık 50 yıl önce tıp fakültesini kazanan Gümüşer, köydeki diğer gençlerin de önüne açmıştı.

“DOKTOR ÇIKMAYAN EV YOK”

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, köydeki her aileden en az bir doktor çıktığını belirten köyün muhtarı Mustafa Polat, "Köyde her ailede 3-5 doktor var. Mesela komşumuzun 4 oğlundan 3'ü doktor. Neredeyse doktor çıkmayan ev yok. Bu da çocukların birbirini örnek alması ve ailelerin teşviki ile oldu. Yaz ayları geldi mi köyümüz 'DR' plakalı otomobillerle dolar taşar. Bu da bizi çok gururlandırır. Köyde şuanda 92 nüfusumuz var. Çoğu okuyup köyden ayrıldı" dedi.

“TÜRKİYE’NİN EN ÇOK DOKTOR ÇIKARAN KÖYÜ OLDUK”

Köyden çıkan doktorların başarılarıyla diğer çocuklara örnek olduğunu belirten Sadık Polat, “Kayseri'de eskiden, ticarette başarılı olmayan çocuklar, 'bari okusun' diye okula gönderilirmiş. Bizde ise çocukları zor işte çalıştırıp okumaya teşvik ederler. Hal böyle olunca çocuklar okulu daha çok severlermiş. Köyümüzden çıkan Profesörler İbrahim Gül, İsmail Polat, Melih Akyol, Cahit Gümüşer ve Abdulkadir Hasbek gibi isimler çocuklara hep örnek olarak gösterildiler. Çocuklarda onları örnek alarak okuyup doktor oldular. Şimdi Türkiye'nin en çok doktor çıkaran köyü olduk" ifadelerini kullandı.