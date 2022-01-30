Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen olayda, kar yağışının bir anda bastırmasıyla zor anlar yaşayan Nurullah Biçer, otomobilini yolun kenarında bırakmak zorunda kaldı.
ARACI ORTADA YOKTU
10 gün sonra aracını almaya gelen Nurullah Biçer, aracını bıraktığı yerde göremeyince telaşlandı. Biçer, aracının karın altında kalmış olabileceğini düşünerek yetkililerden yardım istedi.
KARIN ALTINDA KALDI
Battalgazi Belediye ekipleri sürücünün yardımına giderek incelemelerde bulundu. Ekipler yaptıkları incelemede aracın 5 metre karın altında kaldığını fark etti.
SAATLER SONRA ÇIKARILDI
Aracı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatan ekipler saatler sonra aracı bulunduğu yerden çıkardı. Araç Nurullah Biçer’e teslim edilirken ortaya ilginç görüntüler çıktı.