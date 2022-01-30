Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü içerisinde bulunan Tıp Fakültesi Hastanesinde iddiaya göre güvenlik görevlileri koridorda gezen şüpheli bir şahıs olduğunu fark ederek yanına gitti. Güvenlik görevlilerinin yanına geldiğini gören şahıs kaçarak uzaklaşmaya çalışınca görevliler peşinden koştu. Hastaneden dışarı çıkarak kampüsün yakınlarındaki sulama kanalına düşen şahıs akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

SULAMA KANALINA DÜŞTÜ

Şahsın akıntıya kapılması üzerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden ekipler sulama kanalında arama çalışması başlattı. Şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkartılan şahsın 23 yaşındaki Ferhat Y. olduğu belirlendi. Ceset, olay yerindeki işlemlerinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Şahsın hastanede ne aradığı konusunda henüz bir bilgi elde edilemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.