Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde İstanbulluları zor şartlar altında bırakan kar yağışı adeta hayatı felç etmişti. Eğitim, iş gibi hayatın birçok alanında duraksamaya neden olan kar yağışının ardından güneş az da olsa yüzünü gösterdi.

Güneşi ve sıcak havayı gören İstanbullular ise pazar tatilinde soluğu İstiklal Caddesi’nde aldı.

TIKLIM TIKLIM DOLDU

Pandemi süreci olmasına rağmen İstiklal Caddesi’nin tıklım tıklım dolu olması dikkat çekti.

Hava şartları normale döndü: Otogarlarda yoğunluk yaşandı Olumsuz hava şartları nedeniyle durma noktasına gelen ulaşım sektörü hava şartlarının normale dönmesi ile canlandı, otogarlarda yoğunluk yaşandı.

İstanbul Havalimanı'ndan büyük başarı: 2021'de Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu İstanbul Havalimanı geçtiğimiz yıl 36 milyon yolcuya hizmet vererek Avrupa'nın en yoğun havalimanı seçildi.