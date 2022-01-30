Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile, hastanede bir yakınlarını ziyarete gitti. Hastane bahçesinde karşılan husumetliler arasında silahlı kavga yaşandı. Kavgada İbrahim Halil Z., Hüseyin Y. ve Mustafa K. yaralandı.

YARALILAR AYNI HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar aynı hastanede tedavi altına alınırken bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavganın büyümemesi için önlem alan polis ekipleri yerdeki tüfek kartuşları ile hasar gören bir araçta inceleme yaparak, kavgada kullanılan silah, bıçak ve sopaları incelemek için emniyete götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.