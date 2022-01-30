Türkiye Gazetesi

İscehisar ilçesinde Nazif Gündoğdu (58) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolunun 14. kilometresindeki Çalışlar kavşağında, Halil Bülbül'ün (33) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Seydi Güngör, (53) Mehmet Saygı (67) ile Emir Kardaş (25) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'da hastanelere kaldırılan yaralılardan Nazif Gündoğlu ile Seydi Güngör, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Feci kazada sürücü kursu öğretmeni hayatını kaybetti Küçükçekmece’de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü kursu öğretmeni, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu'nda iki ayrı kaza: 7 araç birbirine girdi Esenler'de TEM Otogar bağlantı yolunda meydana gelen kazada 7 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otogar istikametinde trafik yoğunluğu meydana geldi.