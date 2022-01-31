Türkiye Gazetesi

Kaza, TAG Otoyolu üzerinde Narlı kavşağı mevkiinde yaşandı. Adıyaman’dan yola çıkan yolcu otobüsü Narlı Kavşağına yaklaştığı esnada şoförün kontrolünden çıktı.

Kontrolden çıkan otobüs şarampole uçarak yan yatarken 3'ü ağır 25 yolcu yaralandı. Yaralılarına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş ve Gaziantep’ten çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLİYOR

Yan yatan otobüste bulunan yaralı yolcular itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan yolcular ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gaziantep ve Kahramanmaraş’taki hastanelere kaldırılıyor. Feci kazada yan yatan otobüsün altına sıkışan bir yolcu için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi seferber oldu. Sıkışan yolcuyu çıkarmak için ekiplerin yoğun çabası sürüyor.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve polis ekipleri yolda ikinci bir kaza yaşanmaması için geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

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