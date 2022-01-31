Türkiye Gazetesi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Agora AVM'nin önünde yaşanan silahlı kavga çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. AVM önünde 4 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyen olay esnasında 2 şüpheli, silahla 2 kişiyi vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay sonrasında kaçmak için silahıyla birlikte AVM’ye giren U.D. isimli şüpheli ise korku dolu anlar yaşattı.

KENDİNİ KİLİTLEDİ AMA POLİSLERDEN KAÇAMADI

AVM’de bulunan tuvalete kendisini kilitleyen şahıs için polis ekipleri harekete geçti. AVM’ye giriş ve çıkışlar ile şahsın kendisini kilitlediği kata iniş-çıkışları kapatan ekipler, kısa bir süre sonra U.D.’yi yakalayarak etkisiz hale getirdi.

'YÜZÜ KANLAR İÇERİSİNDE'

O anlar ise alışveriş merkezi içerisinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüleri kaydeden kişi, “Şu anda o kata çıkış yasaklandı, sivil polisler var orada. Kendisini içeriye kilitlemiş ve yüzü de kan içerisinde. Polisler ve güvenlikler tuvaleti sardı” ifadelerini kullandı.