Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar- Antalya karayolunda meydana gelen kazada yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanmanın olduğu Güney beldesi Çalışlar mevkisinde devrildi. Kazada otobüste bulunan A.K (22), İ.B (32), S.K (57), Suriye uyruklu N. (24) ve M.K (24) ile B. M. (23) yaralandı.

Kazanın ardından polis ve 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Kazanın, 29 yaşındaki otobüs şoförünün önündeki kamyona çarpmamak için manevra yaptığı sırada meydana geldiği öne sürüldü.