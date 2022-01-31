Türkiye Gazetesi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Beştepe Mahallesi'ndeki bir sitede 22 Aralık günü 2 Pitbull, 4 yaşındaki Asiye Ateşi parçaladı. Ağır yaralanan kız, dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibine emanet edildi. Doku ve sinir ameliyatı yapılan Asiye, bugün Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu oldu. Asiye, 41 gün sonra evine dönerken olaya ilişkin yürütülen soruşturma da tamamlandı.

9 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar site yöneticisi Mustafa E. ile Mustafa Y, Süheyla K, Zeliha C. ve tutuksuz sanık Zeynep C. hakkında 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aydan 9 yıla kadar hapis talep edildi. Mustafa E'nin ağabeyi Mahmut E. için de 'delilleri yok etme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. "Asil” isimli siyah köpeğin bakımını Mustafa Y'nin, “Zomo” adlı köpeğin bakımını da Mustafa E. ile sekreteri Süheyla K'nin üstlendiği aktarıldı.

GÖRÜNTÜLERİ AĞABEYİNE SİLDİRMİŞ

27. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı: Olay günü Zeliha C. köpekleri ağızlıksız gezdirmeye çıkardı. Bir süre sonra Pitbull'lar Asiye Ateş’e saldırdı.Yaşanılanlar sonrası Mustafa E, olayı kaydeden kamera görüntülerini ağabeyine sildirdi.

KÖPEKLER SİTE YÖNETİCİSİNİN

Mustafa Y'nin sitede beslediği Asil'i Zeynep C'nin sahiplendirildiği söylense de delillere göre ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirlendi. Site yöneticisi Mustafa E, ile sekreteri köpeklerin aşı ücretini ödediği tespit edildi ve bu yönde çok sayıda tanık beyanı mevcut.

KANUNU BİLDİKLERİ HALDE AĞIZLIK TAKMAMIŞLAR

Mustafa E, Süheyla K, Mustafa Y. yaklaşık 400 dairenin bulunduğu site içerisinde bakımı tehlikeli ve yasak olan Pitbull cinsi köpek beslemesi tehlike arz ediyor. Ayrıca köpeklerin ne ağızlığı ne de tasması bulunuyor. Şüphelilern bunu bildiği halde yasakları kasten ihlal ediyor. Bu sebeple sanıkların kasten yaralama suçundan sorumlu tutulmaları gerektiği anlaşılmıştır. Olayda yer alan köpekler, TCK 6. maddesi uyarınca silah olarak nitelendirilmiştir.

Pitbull saldırısına uğramıştı: Minik Asiye taburcu edildi Gaziantep’te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısında ağır yaralanan ve tedavisi tamamlanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, hastaneye yatışının 37. günde taburcu edildi. aba Hüseyin Ateş, kızının sağlık durumunun iyi olduğunu ve 1.5 ay sonra geri geleceklerini söyledi.

Doktoru açıkladı: Minik Asiye haftaya taburcu edilecek Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısında ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen 4 yaşındaki Asiye Ateş’in doktoru, minik kızın haftaya taburcu edileceğini açıkladı.

Pitbulların yaraladığı minik Asiye'ye bir operasyon daha Gaziantep'te 2 pitbullun saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş peş peşe operasyonlar geçirmiş ve durumu stabil hale getirilmişti. Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören minik Asiye'ye kulağındaki hasar ve yüz felci için yeni operasyonlar yapıldı.