Türkiye Gazetesi

Rize'den Konya istikametine sefer yapan yolcu otobüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarptı. Devrilerek yan yatan yolcu otobüsündeki 3’ü şoför olmak üzere 27 kişiden 23’ü yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yolcu otobüsündeki yaralıları camları kırarak çıkartabildi. Ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yolcu otobüsünün ikinci kaptanı Bahadır Çimen, önlerine çıkan bir aracın yavaşlaması sonucu hızını düşürdüğünü, yolun kaygan olması nedeniyle refüje çarptığını söyledi.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GELDİ

İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'da olay yerine geldi. Erdoğan, yara almayan yolculardan ve ekiplerden yaşanan kaza ile ilgili bilgi aldı.