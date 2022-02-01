Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde müteahhit skandalı gün yüzüne çıktı. 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremde İstanbul'un en çok kayıp veren ve en çok hasar gören bina sayısına sahip ilçelerinden olan Avcılar'daki skandal, kentsel dönüşüm çalışmalarında ortaya çıktı.

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı alınan bir binada çalışmalar sürerken, yandaki 6 katlı binanın bitişik nizam duvarının müteahhit tarafından yapılmadığı ortaya çıktı. Tedbir amaçlı bina boşaltılırken, altındaki iş yerinin duvarları yıkıldı.

İŞ YERLERİNİN DUVARLARI ÇÖKTÜ

Yıkımdan kopan parçalar binadaki evlerinin içine düşerken, iki bina arasında yalnızca bir duvarın olduğu fark edildi. Bunun üzerine tedbir amaçlı bina boşaltılırken, altındaki iş yerleri kapatıldı. İçinde 6 dairenin olduğu ve tamamında ailelerin oturduğu bina belediye tarafından mühürlenirken, karot örneği alınması için inceleme başlatıldı.

Gece saatlerinde ise binanın altındaki iş yerlerinin duvarları çöktü.

İKİ BİNA ARASINDA TEK DUVAR

İki bina arasında tek duvarın olduğunu anlatan binanın altındaki esnaf Mehmet Ali Ezer, "Duvarı yıkık olan binanın altındaki esnaflardan biriyiz. Binanın yıkımına yaklaşık 7-10 gün önce başladılar. Dün geldiler dediler ki, yandaki bina önce yapılmış, bizim bina sonradan yapılmış. Müteahhit de araya duvar yapmamış, diğer binaya yapıştırma yapmış. Bina tek duvar, vatandaş zarar görmesin diye binayı dün boşalttırdılar. Bize de haber verdiler yarın dükkanınızı açmayın diye, ne olur ne olmaz diye. Biz de tamam dedik, kapattık. Bugün haber geldi dükkanın duvarı çökmüş tezgah, dolap vesaire hepsi zarar görmüş" dedi.

Vatandaş ve esnaf olarak mağdur olduklarını anlatan Ezer, "Binanın müteahhidi, yetkilisi kimse nasıl bir denetim altında yapıldı bu işler Avcılar’da? Şu an mağduruz esnaf olarak, vatandaşlar mağdur... Şu an nereye gittiler, nerede kalıyorlar bilmiyorum. Burada oturan vatandaş da mağdur, esnaf da mağdur, şimdi çıksam nereye gideceğim?" diye konuştu.

Bina ile ilgili başlatılan inceleme çalışmaları sürüyor.

30 kişi hayatını kaybetmişti... Müteahhidin ifadesi şoke etti İzmir depreminde 30 kişiye mezar olan Emrah Apartmanı ile ilgili yargılanan 3 sanık hakim karşısına çıktı. İddianamede müteahhit olduğu belirtilen sanık Hayati U.'nun ifadesinde "Binanın müteahhidi ben değildim, sadece kooperatifin müdürüydüm, bir sorumluluğum yoktur" dediği öğrenildi.

Ev alacaklar dikkat! Müteahhitlerin akıl almaz tapu oyunu Edirne’de bir müteahhit satış sözleşmesiyle daireleri sattıktan sonra başka bir müteahhide de tapu devriyle binanın satışını gerçekleştirdi. Daireleri alan müteahhit de o daireleri başka vatandaşlara sattı. Dava yoluna giden vatandaşlar, iki müteahhidin pes dedirten tapu oyununun ortaya çıkmasını sağladı.