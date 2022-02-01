Türkiye Gazetesi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yaşanan rehine krizi yürekleri ağızlara getirdi. Bir şahsın sinir krizi geçirerek annesini rehin aldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, şahsı zorluklar sakinleştirerek teslim olması için ikna etti

KENDİSİNE BIÇAKLA ZARAR VERDİ

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldızevler Mahallesi Kocasinan üzerinde bir apartmanda meydana gelen olayda, sinir krizi geçiren T.A., bıçak ile kendisine zarar vererek annesini rehin aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucunda ikna edilen T.A., evinden alındı.



Yaralı T.A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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