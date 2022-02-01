Türkiye Gazetesi

İstanbul Esenyut'ta bir İETT otobüs kamyona arkadan çarptı, otobüste kimsenin olmaması olası bir faicanın önüne geçti. Kaza, saat 17.30 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. 34 TN 2699 plakalı İETT otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan Rıza Kaya kontrolündeki 34 CVA 709 plakalı kamyona arkadan çarptı.



KAZA SONRASI TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaza sonrası otobüsün ön camı ve sağ aynası kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, İETT otobüsünde yolcunun olmaması facianın önüne geçti. Kazadan dolayı Doğan Araslı Bulvarı’nda uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyon sürücüsü Rıza Kaya, “Durduğum sırada arkadan çarptı. Sürat yoktu. Yolcu yoktu otobüste sadece şoför vardı. Yaralı da yoktu” dedi.

İETT otobüsü Sefaköy'de kaza yaptı! Sefaköy'de yoldan çıkan İETT otobüsü, bariyerleri aşıp demir korkuluklara çarptı. Yaralıların olduğu öğrenilen olayda çok sayıda sağlık ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yolcular camları kırarak otobüsten kurtarıldı.



Sultanbeyli’de beş kişi İETT şoförünü darbederek hastanelik etti! İstanbul Sultanbeyli’de hareket halinde İETT otobüsü, panelvan aracın aynasına çarptı. Kazada maddi hasar oluşurken, minibüs şoförü ile yanındaki dört kişi İETT şoförüne saldırdı. Saldırgan 5 kişi şoförü tekme ve yumruklarla darb etti. Korku dolu anlar kameralara yansırken, İETT şoförünün burnu kırıldı. Yaşanan olayın ardından İETT şoförü Sezgin Kayır, saldırganlardan şikayetçi oldu.