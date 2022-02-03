Türkiye Gazetesi

Sabah başlayarak akşam saatlerinde etkisini artıran gök gürültülü sağanak ve dolu, İzmirlilere zor anlar yaşattı. Yağış sonrası bazı iş yerleri ile evleri su bastı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yollarda biriken yağmur suları nedeniyle buralardan geçmekte güçlük çekti. Su baskınlarına karşı bazı iş yeri sahipleri günün ilk ışıklarına kadar nöbet tutacaklarını ifade etti.

BORNOVA'DA YOL ÇÖKTÜ

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nün yapmış olduğu yağış uyarısının ardından birçok ilçede etkili olan sağanak vatandaşlara zor anlar yaşatırken, Bornova ilçesinde Ersoy Caddesi kavşağında yol çöktü. Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde bulunan ev ve iş yerlerini ise su bastı.

Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın bodrum katında yaşayan İlyas Karakoç’un (62) evinde su baskını meydana geldi. Eşyalarının su içerisinde kaldığını belirten Karakoç, “Sağanak yağış nedeniyle evimi su bastı ve eşyalarımın birçoğu su içerisinde kaldı. Dün geceden bu yana nöbetteyim, itfaiyeden yardım istedim ve gelip suyu tahliye etme konusunda yardımcı oldular” dedi.

Sağanak yağış nedeniyle Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan iş yerinin su basan işletme sahibi Övünç Ünlü (36) ise, “Kendi imkanlarımız ile yaklaşık 2 saattir dükkana dolan suyu boşaltıyoruz. Etrafta hiç kimse yok. Yıllardır da biz böyle kendi imkanlarımız ile mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

POLİS VE İTFAİYE TEYAKKUZDA

Polis ekipleri, su birikintisi oluşan cadde ve sokaklar ile çökme meydana gelen yollarda güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri de yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Çeşme ilçesi Ildır ve Alaçatı bölgelerinde de etkili olan sağanak sonrası yer yer oluşan su birikintileri itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

ŞİMŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

Öte yandan, gökyüzünde çakan şimşekler ise adeta görsel şölen oluşturdu. Şimşek çakma esnasında vatandaşların telefonlarına yansıyan görüntülerde İzmir’de adeta gece gündüze döndü.

İzmir'de şimşekler görsel şölen oluşturdu

İzmir'de vahşet! Cesedi valize koyup ateşe verdiler İzmir'de yol kenarında çıkan yangın üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü ve ateşe verilen valizden erkek cesedi çıktı.

Edirne’de sağanak yağış başladı Edirne’de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.