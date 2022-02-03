Türkiye Gazetesi

Çaycuma ilçesinde dün sabah saat 05.30 sıralarında evine alkollü gelen A. Ayçelebi'nin eşi Şahizer Ayçelebi ile tartışması kavgaya dönüştü.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Ayçelebi evden ayrılmak istedi. Eşinin gitmesine engel olan Şahizer Ayçelebi, otomobilin lastiklerini kesti. Ardından da yatağa gidip uyudu. Eşinin aracın lastiklerini kestiğini gören A. Ayçelebi, eline aldığı çekiçle uyuyan eşine saldırdı. Kanlar içinde kalan Şahizer Ayçelebi olay yerinde hayatını kaybetti.

"BOĞAZINI SIKTIM, ÇEKİÇLE KAFASINA VURDUM"

Olay sonrası gözaltına alınan katil zanlısı koca, emniyetteki ifadelerinin ardından Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. "Eşe karşı silahtan sayılan aletle kasten öldürme" suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Ayçelebi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Eşinin kendisini dövdüğünü öne süren Ayçelebi, olay gecesi de eşiyle tartıştıktan sonra bahçeye çıktığını aracın lastiklerinin havasını indirdiğini görünce eline çekici aldığını anlattı. Ayçelebi, "Boğazını sıktım dört beş kez çekiçle kafasına vurdum. Sonra aşağı inip sigara yaktım. Oğlumu aradım" dediği öğrenildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Kaldırıldığı hastane morgunda otopsi işlemleri yapılan Şahizer Ayçelebi'nin cenazesi ise mahalledeki evine getirildi. Burada helallik alınıp dualar edildi. Komşularının gözyaşı döküp feryat ettiği Şahizer Ayçelebi'nin cenazesi için cenaze namazı kılındı. Bazı komşuları hayatını kaybeden kadının tabutunu omuzladı. Kılınan cenaze namazının ardından Şahizer Ayçelebi'nin cenazesi evinden 300 metre uzaklıktaki aile mezarlığında toprağa verildi.