Türkiye Gazetesi

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde saat 18.30 sıralarında feci bir kaza yaşandı. Ebubekir A. yönetimindeki midibüs, bir otelin müşterilerini havalimanına götürürken kayak merkezinin virajlar bölgesinde devrildi. Kayak tatili yaptıkları öğrenilen ve aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı.

Yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Balıkesir'de feci kaza! Tırın altına giren sürücü hayatını kaybetti Balıkesir’in Edremit ilçesinde yağışlı yolda TIR'ın altına giren otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Feci kaza: Araçlar kağıt gibi ezildi! Kocaeli'de 2 aracın karıştığı kaza sonrası, araçlar kullanılmaz hale gelirken, 3 kişi yaralandı.

Feci kaza! Tır kağıt gibi ezildi Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde feci kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki tırın dorsesine çarpan diğer tır kağıt gibi ezildi.