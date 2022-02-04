Türkiye Gazetesi

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı, barajlardaki doluluk oranını yükseltti. 2021'in sonbahar aylarında yüzde 41'e kadar gerileyen barajlardaki su seviyesi, İstanbul'un bazı bölgelerinde 1 metreye yaklaşan kar yağışının da etkisiyle bugün itibarıyla yüzde 64,66'ya ulaştı. Son bir haftadaki artış ise yüzde 10 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre; kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 561,68 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'da günlük su tüketimi ise dün itibarıyla 2 milyon 773 bin metreküp oldu.

SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranı, 4 Şubat tarihi baz alındığında 2012'de yüzde 67,22, 2013'te yüzde 78,39, 2014'te yüzde 32,76, 2015'te yüzde 89,64, 2016'da yüzde 75,9, 2017'de yüzde 84,96, 2018'de yüzde 73,63, 2019'da yüzde 90,12, 2020'de yüzde 57,45, 2021'de ise 43,84 olarak gerçekleşti.

İstanbul barajlarında doluluk oranı kar yağışı ile birlikte yüzde 10 arttı

SU KITLIĞI ARTARAK DEVAM EDECEK

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Üyesi Ajlan Sunay, Türkiye'de 2050 veya 2100 yılında çok ciddi bir su krizi beklendiğini öne sürdü. Bu tehlikeyi en aza indirmek için su kaynaklarının çok dikkatli yönetilmesi gerektiğini ifade eden Sunay, şöyle konuştu:

"İstanbul gibi metropol şehirlerimizde bu risk çok daha fazladır. İstanbul'da yüzde 64'lük baraj doluluk oranının ancak yüzde 90'lara ulaşmasıyla su sıkıntısı tehlikesi ortadan kalkabilir. Böylece yaz süresince ve yıl boyunca İstanbul'da yaşayan vatandaşların su kıtlığıyla karşılaşmaları önlenebilir. Ancak su kıtlığı riski önümüzdeki senelerde artarak devam edecektir."

SU TÜKETİMİNİ AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER

Su tüketiminin azaltılması için vatandaşların günlük alışkanlıklarını değiştirmesi gerektiğini ifade eden Sunay, alınabilecek önlemleri "Bütün vatandaşlarımızı ülkemizin geleceği için su tüketimi konusunda sorumlu davranmaya davet ediyoruz" diyerek şöyle sıraladı:

Muslukları gereksiz yere açık bırakmamak

Su tasarrufu yapan bataryalar kullanmak

Sebze ve meyveleri akan suda yıkamamak

Bulaşık ve çamaşırları makinelerde yıkamak

Su tasarrufu yapan sifon sistemleri kullanmak

Banyo suyunun ısınmasını beklerken akıtılan suyu bir kovaya doldurmak

İstanbul barajlarında son dönemdeki en büyük yükseliş: Bir günde 4 puan yükseldi İstanbul’u etkisi altına alan yağışlardan sonra yüzde 40 seviyelerinde seyreden doluluk oranları yüzde 60 seviyelerine yükseldi. Son dönemdeki en büyük yükseliş kaydedilen barajlarda su seviyesi bir günde 4 puan yükseldi.