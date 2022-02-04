Türkiye Gazetesi

Ordu’nun Korgan ilçesinde tüp patlaması sonucu barakaya benzer ahşap bir evde yangın çıktı. Bu sırada anne Filiz Koçak’ın hamile olduğu için hastaneye gittiği, baba Selami Alantepe’nin ise yan tarafında bulunan baba evine kontrol amaçlı gittiği öğrenildi.

Barakada çıkan yangını fark eden baba Selami Alantepe, yangını müdahale ederek söndürmeye çalıştı ancak söndüremeyince ekiplere haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Feci şekilde ölen çocukların amcası "Ev tek gözlü olduğu için dışı da branda ile sarılıydı. Yetkili yerlere başvurdular ancak evleri yapılmadı. Sonrasında da başlarına bu iş geldi. Sahip çıkılsaydı belki de bu şekilde olmazdı, iki gözlü ev olsaydı belki diğer odaya kaçardı." dedi.

ÖLÜM BEŞİKTE YAKALADI

Yangının çıktığı esnada beşikte uyuyan 8 aylık Yaman bebek alevlerin arasından yanarak hayatını kaybetti.

BABA BEBEĞİ KURTARMAK İSTEMİŞ AMA KURTARAMAMIŞ

Hayatını kaybeden çocukların amcası Turan Alnatepe, “Ben buraya sabah kız çocuğumu göndermiştim, yengemin de kontrolü vardı. Bir anda benim çocuğum geldi ve evin yandığını söyledi, ‘çocuklar yanıyor baba koş’ dedi. Ben de hemen geldim ama yangına yaklaşamadık. O nedenle kurtaramadık, çocuklar yandı. Yangın televizyon ve tüpten çıkmış olabilir. Ev tek gözlü olduğu için dışı da branda ile sarılıydı. Yetkili yerlere başvurdular ancak evleri yapılmadı.

‘İKİ YAVRUMUZ BURADA YANARAK CAN VERDİ’

Mahalle Muhtarı Mevlüt Bozkurt, 8 aylık bebeğin ve 3 yaşındaki abisinin hayatın kaybettiği yangına ilişkin “Saat 10.00 gibi baba beni aradı ve durumu söyledi. Geldiğimizde ev yanmıştı ve bilgi verdik. İki yavrumuz burada yanarak can verdi” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde savcılık incelemelerinin ardından, çocukların cenazelerinden kalan buluntular otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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