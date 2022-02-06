Türkiye Gazetesi

Bursa'da hayvan üreticisi, çiftliğindeki 23 adet ineği 'tarihli çiftlik hayvanları sigortaları poliçesi'yle sigortalattı. Bu ineklerden 6'sı kısır kalınca üretici, sigorta şirketinin kapısını çaldı. Şirket, ineklerin poliçe tarihinden önce kısır olduğunu öne sürerek ödeme yapılamayacağını bildirdi. Hayatının şokunu yaşayan üretici Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yolunu tuttu.

DEVREYE YARGITAY GİRDİ

Mahkemenin davayı reddetmesi üzerine mağdur üretici kararı temyiz etti, devreye Yargıtay girdi ve mahkemenin kararını bozdu. Bozma ilamına uyan mahkeme, 6 adet hayvan için toplam 8 bin 640 TL tazminat bedeli hesaplandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle sigorta şirketinden tahsili ile mağdur üreticiye verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verdi. Karar, taraf vekilleri tarafından temyiz edildi.

11 SENE SONRA KARAR

Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, kısır inek davasına son noktayı koydu. Tam 11 sene süren dava sonrası çıkan kararda, üreticinin mağdur olduğuna dikkat çekildi.

Kararda, üreticinin sigorta şirketinden istediği hasar ödemesinin reddedildiği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi;

"Üretici, bu nedenle yeni sığırlar alamayarak zarara uğradığını, halbuki hasarın sigortalama öncesi mevcut olmadığını, davalının iddiasının gerçeği yansıtmadığını, sigorta poliçesi kapsamında davalının hasarı tanzim etmesi gerektiğini belirterek altı adet sığırın hasar bedeli olan 27 bin 360 liranın gecikme bedeli ile tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş olup, 23 Eylül 2013 tarihli dilekçesi ile bilirkişi heyetince belirlenen 14 bin 400 liralık tazminat tutarını kabul ettiğini, bu tutara dava tarihinden itibaren gecikme zammı uygulanmasını istemiştir.

Davalı vekili, davacının 23 adet sigortalı hayvandan 16 adedi için hasar talebinde bulunduğunu, bunlardan 7 adedi için hasar bedelinin ödendiğini belirtmiştir. Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir. Taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

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