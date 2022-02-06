Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafikte seyreden otomobili görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Ön ve arka lambaları ile camları olmayan otomobille gezen sürücü, hem kendi canını hem de trafiktekilerin canını adeta hiçe saydı.

PLAKASI DA YOK!

Tehlike saçan plakasız otomobili takibe alan bir başka sürücü o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. Otomobilin bozuk olan bagaj kapağı da zaman zaman açıldı.

Restore edildiği tahmin edilen eski model otomobil bir süre sonra sokak aralarına girerek gözden kayboldu.

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Yaralıların arasında durumu ağır olanlar var.