Türkiye Gazetesi

Yapımına 2021 Temmuz ayında başlanan, yapılışı ve kullanılan malzemesi ile Türkiye'de şu anda tek olma özelliği taşıyan tespih görenleri kendine hayran bırakıyor. Tespih sanatçısı ve koleksiyoncu Yusuf Ekşioğlu öncülüğünde tasarlanarak Kastamonu’da yapılan tespih için 9 seçkin usta, 7 ay titizlikle çalıştı. Her bir habbesi 22x27 milimetre olmak üzere sistemi ile birlikte toplam uzunluğu 90 santimetreyi bulan tespihin üzerine ise 23 ayar kırmızı altınla tezhip yapıldı.

Uzun zamandır tespihlere ilgi duyduğunu anlatan Yusuf Ekşioğlu, "Piyasada ustaların çalışmalarını gördüğümde hep standart bir kalıp üzerinden ilerleniyor. Ne yapılabilir diye düşündüm ve böyle bir proje aklıma geldi. Böyle bir tespih ortaya koyarsam bundan 100 yıl sonra da bu eser birinin eline geçtiğinde 'demek ki 100 yıl önce de böyle bir çalışma yapmışlar' şeklinde anılırız diye düşündüm. Bu tespihimizde Türkiye’de ilk defa 5 tespih sanatçısı çalıştı ve bunların hepsi de Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı devlet sanatçısı" dedi.

9 SEÇKİN USTA ÇALIŞTI

Tespihin ahşap muhafaza kutusunun ve şövalye denilen kısmının Kastamonulu ustalar tarafından yapıldığına dikkat çeken Ekşioğlu, “Bilindiği üzere Kastamonu ormanlarıyla ve ahşap sanatıyla ünlü bir ildir. Biz de bu hatırayı ve ahşaptaki ustalığımızı tespihimizde yaşatmak istedik. Tespihimizde kullanılan ağaç, cevizin kök kısmından imal ediliyor ve fırınlanmış cevizdir. Ahşap muhafaza kutusunda 3 usta, şövalye kısmında da 1 usta olmak üzere toplam 4 usta çalıştı. Tespih ile birlikte bir bütün olarak ele aldığımızda bu tespihte 9 usta birden çalıştı" diye konuştu.



Tespih görenleri hayran bırakıyor

23 AYAR KIRMIZI ALTINLA TEZHİP

Tespihin projelendirilmesine Temmuz ayında başladıklarını ve AR-GE çalışmalarını yaptıklarını anlatan Yusuf Ekşioğlu, "30 Ağustos tarihinde ise tespihin yapımı için çalışmalara başladık. Türkiye’de bu şekilde bir sunum ile ilk yapılan tespih. Tespihimiz 33 happeden oluşuyor. Klasik tarz bir imameye sahip. Üzerine 23 ayar kırmızı altınla tezhip yapıldı. Bu tespihin üzerinde kullanılan minyatürler ve tezhipler tamamen Selçuklu dönemini anlatıyor"dedi.

İmame takımının birine Erzurum’da bulunan çifte minareli medresenin minaresinin birebir motifinin işlendiğini beirten Ekşioğlu, "Diğer imameye de Selçuklu'da hayat ağacı olarak bildiğimiz motif birebir yansıtıldı. Kitabe dediğimiz kısımda ise Selçuklu bölgesinde yine birçok yerde kullanılan çift başlı kartal çalışması yapıldı ve 3 boyutlu olarak ağaca nakşedildi. Ortada bulunan imame takımımızda ise Türkiye’de sayılı ustanın yaptığı iç boşaltma sanatı, tespihte yapılıyor bu sanat. Tespih tek parça halinde ahşabın içerisi boşaltılarak yapılıyor ve görüldüğü üzere içerisinde bir tane happe var, normal şartlarda o happenin oraya girmesi imkansız ama Türkiye’deki sanatkar ustalarımız maharetleriyle bu şekilde bir tasarım yaptılar" şeklinde konuştu.

ESKİ YIKILAN EVLERİN AHŞAPLARINI KULLANIYORLAR

Tespihin kutusunu bir ceviz ağacının kök kısmından yaptıklarını ve şövalyesi için de topraktan çıkma bir fosil ağacını tercih ettiklerini belirten ahşap ustası Sedat Kütük ise "Kastamonu’da eski yıkılan evlerin ahşaplarından, köylerde kurumuş ceviz ağaçlarından ve kurumuş meşe ağaçlarından üretim yapmaktayız. Bir de doğadan ahşap fosiller toplamaktayız. Bu tespih çalışmamızda da tespihin kutusunu bir ceviz ağacının kök kısmından uyguladık. Şövalye kısmını da topraktan çıkma bir fosil ağacından uyguladık. Ortaya güzel bir çalışma çıktı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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