Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi Turnalı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibiyle müdahale edildi. Yangına müdahalede arazözler de kullanıldı. Söndürülen yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Muğla'da orman yangını çıktı Muğla’nın Yatağan ilçesinde gece saatlerinde orman yangını çıktı. Çok sayıda ekibin hızlı müdahalesi ile yangın çok büyümeden söndürüldü.
Orman Genel Müdürlüğü 22 orman mühendisi alıyor Orman Genel Müdürlüğü 22 orman mühendisi alacağını duyurdu.
Muğla'daki orman yangını söndürüldü
06.02.2022 - 19:48 | Son Güncelleme: 06.02.2022 - 19:51
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını çok sayıda ekibin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi Turnalı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibiyle müdahale edildi. Yangına müdahalede arazözler de kullanıldı. Söndürülen yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Etiketler : orman yangını,haberleri,
822210 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/822210.aspx
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