Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi Turnalı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda orman işçisi ve itfaiye ekibiyle müdahale edildi. Yangına müdahalede arazözler de kullanıldı. Söndürülen yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Muğla'da orman yangını çıktı Muğla'da orman yangını çıktı Muğla’nın Yatağan ilçesinde gece saatlerinde orman yangını çıktı. Çok sayıda ekibin hızlı müdahalesi ile yangın çok büyümeden söndürüldü.

Orman Genel Müdürlüğü 22 orman mühendisi alıyor Orman Genel Müdürlüğü 22 orman mühendisi alıyor Orman Genel Müdürlüğü 22 orman mühendisi alacağını duyurdu.