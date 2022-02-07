Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Tırnak süsleme sanatı olan Nail Art, tırnakların birbirinden farklı desenlerle süslenmesi anlamına geliyor. Kuaföre gitmeden el becerisi olmayanlar bile evde kolaylıkla göz alıcı tırnaklara kavuşabilir. Farklı renkler ile tekniklerin kullanıldığı tırnak süsleme sanatında çeşitli fırça ve kalemler yardımıyla geometrik, çiçekli, nokta desenler ya da hayal ettiğiniz her türlü tasarımı yapmanız mümkün. Düz bir oje sürmekten daha uğraştırıcı olsa da ortaya çıkan sonuçla son zamanlarda oldukça popüler hâle geldi.

MANİKÜRSÜZ OLMAZ

Nail Art uygulamadan önce elbette tırnaklara bakım şart. Yapılacak bakımla birlikte hem tasarım kolay uygulanabilecek hem de daha kalıcı olacaktır. Bunun için ölü tırnak derilerinin ittirilmesi gibi manikür uygulamalarını yapmalısınız. Bir sonraki aşama baz oje sürmek. Şeffaf bir ojeyle ince bir tabaka sürerseniz, kuruduktan sonra süsleme için tırnaklarınız hazır demektir. Süsleme sanatında birbirinden farklı kalınlıklarda fırçalar, süngerler, maskeleme bandı, kalem seti hatta tel tokalar bile hayal gücünüzü resmetmenizde yardımcı olacaktır. Tırnaklar süslendikten sonra son aşamada koruyucu oje sürülerek işlem tamamlanır.

Anne babalar dikkat: Birçok önemli hastalığın belirtisi tırnaklarda gizli “Çocukların tırnaklarında oluşan çizgiler, tırnak çevresindeki siğiller ve sık kırılmalar birçok hastalığın habercisi olabilir” diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Hatice Bulut, çocuklarda sık görülen tırnak problemleri ve işaret ettiği hastalıklara karşı uyardı.