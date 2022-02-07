Türkiye Gazetesi

Soğuk havaların etkisiyle birlikte soba faciaları bir hayli arttı. Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir kaporta dükkanında facianın eşiğinden dönüldü. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan kaporta tamiratı yapan iş yerindeki arkadaşının dükkanına gelen Okur D. (25) tiner ile sobayı yakmak istediği sırada bir anda alevler yükseldi.

Okur D'nin vücudunda yanık meydana gelirken, iş yeri içerisinde bulunan hafif ticari araç da alev aldı. 112 Acil Çağrı merkezine durum bildirildi ve kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleeri sevk edildi.

İtfaiye tiner kaynaklı yangına müdahhale ederken, yangında hafif yaralanan Okur D. Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

ARAÇ KÜL OLDU

Alevlerin sıçradığı araç yanarak kullanılamaz hale geldi. İş yerinde polis ekipleri tarafından inceleme yapılmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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