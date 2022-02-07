Türkiye Gazetesi

Eyüpsultan'dan Alibeyköy'e doğru giden bir kadın sürücünün kullandığı aracın arka camında yazan "acemi sürücü" yazısı görenleri şaşırttı. Seyir halindeki aracın içerisinde yolcuların olduğu görülürken, acemi şoförün arka camına astığı yazı diğer sürücülerin dikkatini çekti.

'ACEMİYİM, ÖĞRENİYORUM'

Sürücü, aracın arka kısmına "acemiyim, lütfen sıkıştırmayın öğreniyorum" şeklinde uyarı yazısı asarak trafikteki diğer sürücülere seslenirken araç, bir süre sonra trafikte kayboldu.

Aracının arkasına acemi olduğunu belirten notu düşen sürücü Alibeyköy'de trafiğe çıktı.

Acemi sürücü virajı alamayınca sağlık ocağına girdi Mersin'de arkadaşıyla birlikte araba sürmeyi öğrenen bir sürücü, virajı dönemeyince sağlık ocağına girdi. Şans eseri sağlık ocağının aile planlama ve emzirme odasında kimsenin olmaması can kaybını önlerken, hafif yaralanan sürücü ile arkadaşı tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Tır sürücüsü acemi sürücüye çarpmamak için kaza yaptı Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tüneller çıkışında tır sürücüsü, önünde seyir halindeki eğitim aracına çarpmamak için bariyerlere çarptı.

Direksiyon eğitimi alan acemi sürücü kaza yaptı: 1 ölü 1 yaralı Düzce'de direksiyon eğitimi alan acemi sürücünün kullandığı otomobilin dereye devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.