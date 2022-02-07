Türkiye Gazetesi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde üçüz doğuran keçi, yavrularıyla görenleri şaşırttı. Akıllara durgunluk veren olayda biri kuzu, ikisi oğlak olmak üzere üçüz doğum yapan anne keçi sağlıklı şekilde dünyaya getirdiği yavruları ile görenleri hayrete düşürdü.

Geçtiğimiz Pazar sabahı doğum yapıp yapmadığını kontrol için ağıllarındaki tek dişi keçinin yanına giden ev sahibi Zahide Şahin’in kızı, keçilerinin doğum yaptığını ve üçüz doğurduğunu gördü. Kısa bir süre keçisi ile ilgilenen daha sonra da doğan yavruları inceleyen aile, bir anda şaşkına döndü. Aile, yeni doğan 2 oğlağın yanında bir de kuzu görünce gözlerine inanamadı. Eve gelen veteriner hekim Mustafa Özçelik, durumu inceledi ve kuzunun da keçiden doğduğunu belirledi. Sağlıklarının iyi olduğunu ifade eden Özçelik, 26 yıldır yaptığı mesleğinde ilk kez böyle bir olayla karşı karşıya kaldığını ifade etti.



Keçi üçüz doğurdu, yavrulardan birinin kuzu olması görenleri şaşırttı

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞIYORUZ"

"Yaklaşık 26 yıldır aktif olarak çalışıyorum. İlk defa böyle bir vakayla karşılaştık" diyen veteriner hekim Özçelik, "Hayvancılık yapan büyüklerimizden duymuştuk ama ilk defa canlısı ile karşılaştık. Keçimiz iki tane oğlak, bir tane kuzu yavrulamış. Sağlıkları gayet iyi. Bunun izahı, rahimde gelişme esnasında genetik bir sapmayla açıklanabilir, kromozomların yerleşimi ile açıklanabilir. Onun dışında diyebileceğim bir şey yok. Tamamen rastlantı. Bunda mutlaka ki ağıldaki koçun etkisi vardır. Hayatım hayvancılıkla geçti. Yani ailem de hayvancı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Doğrusu, bu olayı görmek ve yaşamaktan dolayı mutluyum" dedi.

"GELDİK, BAKTIK, ŞAŞIRDIK"

Sabah annesinin telefonla kendisini çağırması ile eve geldiğini ve bu ilginç durumla karşılaştığını ifade eden Zahide Şahin’in oğlu Mustafa Şahin ise, "Annem aradı, dedi 'oğlum böyle böyle bir durum var.' Geldik, baktık, şaşırdık tabi. Keçiden 2 tane oğlak bir tane kuzu çıkmış. Tabi diğer koyunlarla aynı yerde kaldıkları için diğer koyunlara da baktık doğum yapan var mı diye. Doğum yapan yok. Hepsi keçiden çıkmış" dedi.

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