Türkiye Gazetesi

Erzurum Palandöken ilçesinde Reklamcılık yapan Sedriye Sağlam (36) evini bir çifte kiraya verdi. Kiracının, kadın eşini darp etmesinden dolayı tutuklanarak cezaevine gönderilmesi üzerine darp edilen kadın sığınma evine yerleşti. Evi boş kalan Sağlam, 2 ay evinin kirasını alamadı.

Ardından kiracılarının yakınları kapının kilidini değiştirmek için eve geldi. Sedriye Sağlam kiracılarının yakınlarından 2 aylık kiranın ödenmediğini söyleyerek evinin parasını istedi.

İddiaya göre aralarında kadınlarında bulunduğu 16 kişi Sedriye Sağlam’ın oturduğu evinin kapısını ve penceresini kırdı. Saldırganlar dışarıda hakaretler ederek Sağlam’ın evinin camına taşlarla saldırdı.

'KAPIMI VE CAMLARIMI KIRDILAR'

Evinde tek yaşayan Sedriye Sağlam, kirasını alamadığı evin geleceğinin ne olacağını bilmediği için evin kilidini değiştirmeye gelen kiracının akrabalarını gördüğünü söyleyerek "Evin sonu ne olacak diye sordum bunu söylediğim için tehdit edere saldırmaya başladılar. Video çekmeye başladığımda sakinleşerek kontratı istediler. Ben de videoyu kapatarak babamı aradım, telefonla konuştuğum esnada adam kapıma saldırdı. Hakaret ederek saldırınca kapıyı yüzlerini kapayıp polisi aradım.

Polisi aradığımı duyunca çıkıp gidince ben de polise gelmenize gerek yok dedim. Sonra uyumaya gidince 8 kişi kapımı kırmaya çalışırken, 8 kişi de pencerelerimi kırmaya başladılar. Ben video çekerken kapımı kırmaya devam ettiler. Hakaret ve tehdit ettiler” dedi.

SALDIRI YETMEDİ, EVİ SOYULDU

Saldırıdan sonra ki gün evinin soyulduğunu ifade eden Sağlam, “Emeğimi çaldılar. Kendime iş kurmak diye bir hayalim vardı. Tam dükkan parasını hazırlamışken benim evimden stüdyo malzemelerimi çaldılar. Can ve mal güvenliği tehdidim var. Sürekli soygun oluyor burada” ifadelerini kullandı.

Reklamcı olarak çalışan ve tek hayalinin iş yeri açmak olduğunu söyleyen Sağlam, hayallerini çalan hırsızların yakalanmasını istedi.

'YOLDA GÖRÜNCE 'SANA NELER YAPACAĞIZ' DİYE TEHDİT ETTİLER'

Genç kadın Sağlam, “Kira istedik, hatta evin sonu ne olacak dedik başıma gelmeyen kalmadı. Dehşeti yaşadım yarısından fazlası kadındı. Kadının kadına olan şiddetine karşıyım, onlar bana şiddet uygulasalar da karakolda şikayetimi geri aldım. Ama evim soyulunca tekrardan şikayetçi oldum. Çünkü beni sokakta görünce öldüreceklerini, yolda görünce sana neler yapacağız diye tehdit ettiler” ifadelerini kullandı.

80 BİN TL'LİK ZARAR VAR

Bilgisayarları, kamera, fotoğraf makinası, lensleri, tabletleri, telefonları ve gözlüklerinin çalındığını söyleyen Sağlam, "Evde resmen al seç yapmışlar. O kadar rahat bir hırsızlık yapmışlar ki masanın üzerinde mandalinam vardı onu bile yediklerinden şüpheliyim. Motor kaskım vardı kötüsünü bırakıp iyi olan kaskımı almışlar. Hırsızlar al seç yaparak hırsızlık yapmışlar” dedi ve 80 bin TL'lik zararının olduğunu söyledi.

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