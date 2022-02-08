Türkiye Gazetesi

Amasya'da gazetemizin dağıtıcılığını yapan Murat Dönmez (44) Samsun'da bir hastanede tedavi görüyordu. Dönmez, kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti.

MEZARLIĞA KADAR GİTTİ

Cenazesi Amasya'ya getirilen Dönmez'in, Taşova Merkez Cami önünde cenaze namazı kılındı. Yakınlarının gözyaşlarına boğulduğu anlarda köpeği Bali de sahibinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı.

Samsun'da vefat eden cenazesi Amasya'ya getirilen adamın köpeği, cenaze namazında sahibinin tabutunun başından ayrılmadı.

Bali’nin sahibi Dönmez, Doğu Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Bali de mezarlığa kadar peşinden gitti.

Amasya’da feci kaza antrenör hayatını kaybetti 15 sporcu yaralandı Çorum’daki güreş turnuvasına gitmek üzere Batman’dan yola çıkan ve sporcu kafilesini taşıyan minibüs Amasya’da devrildi. Batman Petrolspor baş antrenörü Halil İbrahim Kay olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan 13 güreşçi ve iki sürücü hastaneye kaldırıldı.

Amasya'daki kaza göz göre göre gelmiş... 'Yavaş git' uyarısına aldırış etmemiş Amasya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında muavininin yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförü yavaş gitmesi konusunda uyardığı ancak şoförün uyarıları aldırış etmediği ortaya çıktı.

Amasya'nın orta yerindeki esrarengiz mezarlar görenleri şaşkına çeviriyor Amasya'da marketin önünde, apartman girişinde, kaldırımlarda ve yol ortasında bulunan mezarlar görenleri şaşkına çeviriyor. İlk görenlerin vasiyet gereği sandığı mezarların geçmiş yıllarda yapılan imar değişiklikleri nedeniyle sokak ortasında kaldığı ortaya çıktı.