Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar'da dün öğle saatlerinde iddialara göre Abdulkadir K. (25) isimli şahıs, boşanma aşamasına olduğu eşi Büşra K. (20) ile annesi Selda Ormantepe'yi evlerinin önünde pompalı tüfekle 3 el ateş ederek yaraladı. Kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Büşra K. olay yerine gelen ambulans ile üniversite hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, elinde ve yüzünde saçma yaraları bulanan annesi Selda Ormantepe de Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası firar eden Abdulkadir K., ilçedeki Keçeli Mezarlığı’nda polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesine pusu kuran damat ikiliye dehşeti yaşattı

DAMADINA TAŞ VE SOPA İLE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Olayın bugün ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise görenleri dehşete düşürdü. Olayda saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir K., Büşra K. ile annesi Selda Ormantepe'ye evlerine girmek için bahçe kapısını açtıkları esnada saklandığı karşı binanın bahçesinden ateş açtı. İlk kurşun sonrası Büşra K. yere yığılırken, ardından koşarak anne ve kızın yanına gelen Abdulkadir K., bahçe kapısını açıp acı içerisinde kıvranan Büşra K.'ye art arda iki el daha ateş etti.

Bu sırada anne Ormantepe ise kızını ve kendisini korumak için önce Abdulkadir K.’ya taş attı, sonra bahçe kapısını kapattı. Fakat anne Ormantepe bundan başarılı olamadı. Anne Ormantepe elindeki pompalı tüfekle 3 el ateş ettikten sonra kaçan damadının arkasından bahçeden bulduğu sopayı fırlattı ve ardından o da yere yığıldı.

Maltepe’de koca dehşeti, önce eşini sonra kendini vurdu Maltepe'de Ö.T. tartışma yaşadığı hemşire eşini silahla yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti. Ö.T. hayatını kaybetti. Ağır yaralanan genç kadının hastanede tedavi altına alındı.

Cinnet getiren damat dehşet saçtı! 2 ölü, 3 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin evini basan şahıs, silahla kurşun yağdırıp daha sonra intihar etti. Olayda evde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralı kayınbaba ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.