Hopa'da meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet uçuruma yuvarlandı, 2 kişi canından oldu. İlçeye bağlı Esenkıyı köyü Kanlıdere mevkisinde, Volkan Kara'nın (43) kullandığı 08 EC 370 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak 67 metrelik uçuruma yuvarlandı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, 112, Hopa Belediyesi itfaiye ve Hopa Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.
CESETLERİ 2 SAAT SONRA ÇIKARILDI
Halatlarla aracın bulunduğu uçuruma inen ekipler, sürücü Kara ile kamyonette bulunan Yakup Adalı'nın (58) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu halatlar yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan cesetler, ambulansla Hopa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Başkent'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Ankara'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada iki kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.
Alkollü sürücü kaza yaptı, 2 ölü var Denizli’de meydana gelen olayda alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kontörlünden çıkan otomobil taklalar atarak ters döndü. Kazada otomobilde sıkışan sürücü ve yolcu konumundaki kişi canından öldü.