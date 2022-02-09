Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha kurulları kararları uyarınca kentin yüksek kesimlerinde olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, Bayramiç, Biga, Çan, Lapseki ve merkez ilçelerinde bugün taşımalı eğitim ve öğretim yapılmayacak. Yenice ilçesinde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

İlçedeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak. Kararda, il merkezi ve diğer ilçelerde şu an için bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı Balkanlar üzerinden gelen ve Tekirdağ'dan yurda giriş yapan kar yağışı, İstanbul'un yüksek kesimlerinde etkisi hissettirmeye başladı. Birçok ilçe merkezinde sağanak görülürken, Aydos Tepesi'nde ise kar yağışı etkili oluyor.

Ankara'da kar yağışı etkili oldu Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin bazı bölgelerinde etkisini sürdürüyor. Yağış, ulaşımda şu ana kadar herhangi bir soruna yol açmazken, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.