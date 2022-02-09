Türkiye Gazetesi

İstanbul’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur sonrası yer yer su baskınları oluştu. Beykoz Göllü Mahallesi'nde olan Riva deresi ise yoğun yağış sonrasında taşarak yolu aştı.

Mahalle'de bir eve cam takmaya gelen Binali Aldoğan, Serdar Çarıklıoğlu ve Alpay Demir sağanak yağışın etkisini arttırmasıyla ve derenin taşmasıyla beraber bulundukları yerden çıkmak istediler.

'2 SAAT BOYUNCA BEKLEDİLER'

Kamyonete binen 3 personel Dereboyu Yolu Sokak'ta bulundukları araç yolun kenarında bulunan kanala düşünce mahsur kaldılar. İtfaiye ekiplerine haber veren 3 vatandaş 2 saat boyunca bulundukları yerde mahsur kaldı.

İtfaiyenin gelmesiyle birlikte mahsur kalan 3 kişi su altında kalan kamyonette çıkarılarak kurtarıldı.

'ÇOK ÜŞÜDÜK, ARACIN İÇERİSİ KOMPLE SU OLDU'

Kamyonetiyle, derenin taşarak yola geldiği noktada mahsur kalan Serdar Çarıklıoğlu, “Biz buradan geldiğimizde su bu kadar değildi. Ancak dönüşte suyun yükseldiğini gördük. Sol tarafta bir çukur vardı ve çukura düştük ve orada kaldık, tabii devletimizden yardım istedik. Yaklaşık 2 saat boyunca yardım bekledik. Yağmur yağıyordu ancak bu kadarda yükseleceğini düşünmedik. Çok şükür yaralı yok. Çok üşüdük, aracımız pedallarına kadar su aldı, aracın içerisi komple su oldu şuanda.” dedi.

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