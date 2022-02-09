Türkiye Gazetesi

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki S.G. alarında husumet başlayan Eren A.’yı tatlı ısmarlama bahanesi ile dışarı çağırdı. Bu sırada dışarıda bir köşede pusuya yatan S.G. Eren A.’yı pompalı tüfekle beklemeye başladı.

PUSUYA YATTI ARKADAŞINI KURŞUNLADI

Arkadaşının geldiğini gören S.G. tetiği çekerek, onu bacağından yaraladı. Hastaneye kaldırılan Eren A.'nın bacağına 2 kurşun isabet ettiği ve hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Arkadaşını vurduktan sonra olay yerinden kaçan S.G. ise evine giderek ailesine arkadaşını vurduğunu söyledi. Bunun üzerine polisi arayan aile, S.G.'yi emniyete teslim etti.