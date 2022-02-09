Türkiye Gazetesi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki günün akşamında haber merkezini arayan bir kişi, Mezitli ilçesindeki bir apartmanın asansöründe yaşlı bir kadına ait ceset bulduğunu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri ceset üzerinde ve bölgede inceleme yaptı. Ekiplerin yaptığı incelemede, ölen şahsın aynı binada oturan 62 yaşındaki Fikriye Eke olduğu belirlenirken, vücudunda her hangi darp veya kesici ya da delici alet izine rastlanmadı.

İÇECEĞİNE UYKU İLACI KOYUP, BOĞMUŞLAR

Yaşlı kadının ölümünü şüpheli bulan Cinayet Büro ekipleri, yaşlı kadının aynı akşam komşusu T.O.'yu (47) ziyarete gittiğini öğrendi.

T.O.'nun çelişkili ifade vermesi üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, o akşam evde bulunan T.O.'nun erkek arkadaşı R.E.'yi (40) de gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf eden zanlıların, yaşlı kadını altınlarını almak için önce içeceğine uyku ilacı koyduklarını ardından boğarak öldürdüklerini söyledikleri belirtildi.

Şüpheliler ifadelerinde ayrıca, cinayetten 2-3 saat sonra cesedi asansöre koyarak asansör kabininin giriş kısmına inmesini sağladıkları, yaşlı kadına ait cep telefonunu da Atatürk Parkı sahilinden denize attıkları bilgisini verdi.

EŞYALARI DENİZDE BULUNDA

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda öldürülen Fikriye Eke'ye ait cep telefonunun bulunması için dalgıç polislerce Atatürk Parkı sahilinde arama çalışması yapıldı.

Yaklaşık yarım saat süren aramaların ardından kadına ait cep telefonu, denizden çıkarıldı.

Öldürülen kadına ait altın kolye, bileklik, 3 yüzük ve bir çift küpe de bulunurken, T.O ve R.E. adlı şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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