Türkiye Gazetesi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, şüpheli Tolgahan Daşkıran'ın (19) avukatının, tutukluluğa itiraz ettiği aktarıldı.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"İtiraz üzerine inceleme yapan mahkeme, şüpheli Tolgahan Daşkıran'ın üzerine atılı eylemi kendisi ve başkasının hayatına yönelik vuku bulan haksız bir saldırıyı defetmek kastı ile işlediği hususunda ciddi deliller bulunduğundan meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde bu aşamada yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmiş olup yargılamasının tutuksuz yapılacağına karar verilmiştir."

TUTUKLAMA KARARI VERİLMİŞTİ

Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat akşamı Afganistan uyruklu Abdulkadir A. (62), eşi Shanaz N. (47) ve kızı Nasimgül A'yı (32) bıçakla yaralamıştı. Tolgahan Daşkıran, Abdulkadir A'yı bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Odunpazarı ilçesi, Emek Mahallesi, Ertaş Caddesi'nde geçen hafta cumartesi akşamı Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi ile eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Abdulkadir Ahmadi, üzerinde taşıdığı bıçakla eşi ve kızını yaraladı. Bu sırada caddedeki Tolga Daşkıran ve arkadaşı Hüseyin Şahin (17) kadınların çığlıklarını duyarak olaya müdahale etti.

Hüseyin Şahin, yere düşürdüğü Abdulkadir Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklandı. Tolga Daşkıran ise çıkan arbedede Abdulkadir Ahmadi'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Abdulkadir Ahmadi, eşi ve kızı iye Hüseyin Şahin ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan kol ve karın kısmından bıçaklanan Shannaz Nazari ile sırtından bıçaklanan Abdulkadir Ahmadi, hayati tehlikeleri nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı. Afgan çiftin omzundan hafif yaralanan kızları Nasimgül Ahmadi’ye ise ayakta müdahale edildi.

Olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin gözaltına aldığı Tolga Daşkıran, işlemlerinin ardından pazar günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Daşkıran'ın ifadesinde Abdulkadir Ahmadi’nin 2 kadını yere yatırıp bıçakladığını görüp engellemeye çalıştıklarını, arkadaşı Hüseyin Şahin'in ayağından yaralandığını, Abdulkadir Ahmadi'nin ise arbedede sırtından bıçaklandığını söylediği öğrenildi.

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